Olympia: Jan Frodeno kritisiert Triathlon-Verschiebung – Athleten leiden

Herausforderungen für aus der Höhe angereiste Athleten

Vor allem sorgt sich Frodeno um die frisch aus der Höhe angereisten Athleten. "Wenn man in der Höhe war, hat man ein ziemlich knappes Fenster, man sagt 72 Stunden. Und in diesen 72 Stunden ist die Leistungsfähigkeit maximal", erklärte der frühere Triathlon-Star: "Wenn man da noch ein, zwei Tage dranhängt, dann ist es eine Riesenumstellung und man fällt in ein sogenanntes Höhenloch."