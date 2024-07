Olympia: Jan Frodeno warnt vor gefährlicher Wasserqualität in Paris

Erfahrungen aus erster Hand

Allerdings habe seine Frau Emma "ihre Karriere aufgrund der Wasserverschmutzung bei einem Weltcup beenden müssen, und das wünscht man keinem". Die Australierin Emma Frodeno hatte 2008 in Peking noch unter ihrem Mädchennamen Snowsill ebenso wie ihr Mann Olympiagold gewonnen. 2014 beendete sie als Folge eines Schwimmens in verschmutztem Wasser im Alter von 33 Jahren ihre Karriere.

Probleme in Paris

In Paris hatte das Training der Triathleten nach heftigen Regenfällen vom Wochenende sowohl am Sonntag als auch Montag abgesagt werden müssen. Bei Proben waren die Grenzwerte in Sachen Wasserverschmutzung überschritten worden. Möglicherweise könnte das für Dienstag (8.00 Uhr/ARD und Eurosport) angesetzte Rennen der Männer auf Freitag verschoben werden, im äußersten Notfall droht gar eine komplette Streichung des Schwimmens.