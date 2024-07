Olympia: Märtens verpasst knapp zweite Medaille über 200m Freistil

48 Stunden nach seinem Goldcoup hat Lukas Märtens die zweite Medaille für die deutschen Schwimmer bei den Olympischen Spielen in Paris knapp verpasst. Im Finale über 200 m Freistil schlug der 22-Jährige nach 1:45,46 Minuten als Fünfter an. Zu Bronze fehlten 67 Hundertstelsekunden. Gold ging an den rumänischen Doppel-Europameister David Popovici vor dem Briten Matthew Richards (+0,02 Sekunden) und Luke Hobson aus den USA (+0,07).