Für Olympia: Hockeyspieler lässt sich Fingerspitze amputieren

Der Olympia-Traum wichtiger als eine Fingerspitze: Der australische Hockeyspieler Matthew Dawson hat sich vor den Sommerspielen in Paris Teile seines Ringfingers amputieren lassen, um am olympischen Turnier teilnehmen zu können. „Ich hatte nicht viel Zeit, um die Entscheidung zu treffen“, sagte der 29-Jährige am Donnerstag in der australischen Nachrichtensendung 7News.