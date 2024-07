Olympia: Kanada zieht vor den CAS

Keine Einsprüche gegen Trainer-Sperre

Zugleich offenbarte er, dass die Kanadier sich nicht gegen die einjährige Sperre gegen Cheftrainerin Bev Priestman wehren. Eine Anhörung der betroffenen Parteien soll am Dienstag stattfinden, eine endgültige Entscheidung dann am Mittwoch gegen Mittag vorliegen. Am Mittwochabend bestreitet Kanada sein letztes Spiel in der Gruppe A gegen die bislang punktlose Mannschaft aus Kolumbien.