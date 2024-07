Gepäckpanne bei deutschem Auftaktgegner Australien

Die Bahnrad-Olympiasiegerin von 2004 und 2012 gab allerdings zu, dass die Situation alles andere als "ideal" ist. Die Koffer hätten am Samstag aus dem Trainingscamp in Marbella/Spanien ankommen sollen. "Hoffentlich machen wir heute Fortschritte und können einige der persönlichen Gegenstände und medizinischen Geräte, die in Marseille benötigt werden, kaufen", sagte Meares.

Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch bricht am Sonntag von Frankfurt nach Marseille auf. Die erste Partie im olympischen Fußballturnier findet einen Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier auf der Seine in Paris statt. Alexandra Popp könnte dort eine zentrale Rolle spielen, die DFB-Kapitänin steht zur Wahl für die Fahnenträgerin der deutschen Olympia-Mannschaft.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bestreitet nach der Partie gegen Australien auch ihr zweites Gruppenspiel gegen die USA am 28. Juli (21.00 Uhr) in Marseille. Das letzte Vorrundenspiel gegen Sambia findet am 31. Juli (19.00 Uhr) in Saint-Etienne statt.