Olympia: DHB-Teams starten hochmotiviert auf Medaillenjagd!

Erst das Viertelfinale klarmachen, dann geht es auf Medaillenjagd: Die beiden Teams des Deutschen Handballbundes (DHB) starten hochmotiviert und mit klaren Zielen in die olympischen Handballturniere.

„Natürlich schielt jeder bei Olympia auch nach einer Medaille. Das tun wir auch“, sagte Verbandspräsident Andreas Michelmann vor dem Frühstart der DHB-Frauen am Donnerstag (16.00 Uhr) gegen Südkorea dem SID .

Wegweisende Gruppenphase

"Wegweisend" für den Traum vom olympischen Edelmetall werde für Frauen und Männer die Gruppenphase sein. "Sie ist extrem wichtig und entscheidet über die weiteren Chancen", so Michelmann. Wenn die Frauen, die nach 16 Jahren ihr Olympia-Comeback geben, in ihrer "schweren Vorrunde" Dritter würden, dann sei "alles möglich". Wenn die Männer in einer "sehr ausgeglichenen Gruppe" Platz zwei belegen würden, kann laut Michelmann "Großes gelingen".