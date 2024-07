Handball - Frauen: Deutschland gegen Brasilien live im TV und Stream

von SPORT1 20.07.2024 • 17:14 Uhr Die deutschen Handball-Frauen sind erstmals seit 2008 wieder bei Olympischen Spielen dabei. In der Vorbereitung testet das DHB-Team noch gegen Brasilien. SPORT1 erklärt, wo Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen können.

Deutschlands Handballerinnen und Handballer gehen in die heiße Vorbereitungsphase für die Olympischen Spiele und SPORT1 zeigt zwei Generalproben am Sonntag live im Free-TV. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen will nach einer 31:36-Niederlage gegen Brasilien Revanche und tritt am Sonntag live ab 14:45 Uhr erneut gegen die Südamerikanerinnen an. SPORT1 zeigt die Partie aus Stuttgart live im Free-TV und Stream.

Hier können Sie Deutschland - Ungarn LIVE im TV und Stream verfolgen

TV : SPORT1

: SPORT1 Stream: sport1.de

DHB-Frauen trotz Niederlage zuversichtlich

Emily Bölk und Co. bewiesen am Freitag, sechs Tage vor dem Start ihres Olympia-Abenteuers, starke Nerven bewiesen und bezwangen Ungarn am Freitag im vorletzten Härtetest vor der Rückkehr auf die olympische Bühne 30:29 (15:11), obwohl es in der Schlussphase einen zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Rückstand verspielt hatte.

Kapitänin Emily Bölk, Julia Maidhof, Xenia Smits und Antje Döll (alle 4 Tore) erzielten in Stuttgart die meisten Tore für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).

„Es war sehr wichtig, dass wir am Ende den Zwei-Tore-Rückstand wieder gebogen haben“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch bei SPORT1 zur Schlussphase, in dem seinem Team eine erneute Niederlage gedroht hatte. Anführerin Bölk sagte zur Achterbahnfahrt: „Insgesamt war das ein besserer Auftritt von uns.“

Die Vorfreude auf die Rückkehr auf die olympische Bühne nach 16 Jahren ist groß. „Es kribbelt schon“, frohlockte Anführerin Bölk mit Blick auf ihre Olympia-Premiere. Schon am 25. Juli - einen Tag vor der offiziellen Eröffnung - wartet der Auftakt gegen Südkorea.

Deutsches Frauen-Nationalteam erstmals seit 2008 wieder für Spiele qualifiziert

Zum ersten Mal seit 2008 sind Deutschlands Handballerinnen wieder bei den Olympischen Spielen am Start. Vor dem Turnier testet das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch nun in Stuttgart die Form in zwei Partien gegen Ungarn und Brasilien.