Handballer Häfner beendet DHB-Karriere nach Olympia

Der 35 Jahre alte Linkshänder, der erst kurzfristig durch die Verletzung von Franz Semper in den Olympia-Kader von Bundestrainer Alfred Gislason gerückt war, möchte sich nach den Sommerspielen ausschließlich auf seinen Verein TVB Stuttgart konzentrieren. Häfner war in den vergangenen Jahren eines der Gesichter der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die Vorrundenpartie gegen Kroatien in Paris am Mittwoch (11 Uhr/ARD und Eurosport) ist sein 147. Länderspiel.