Vor Olympia! Wer muss im Team um Dennis Schröder zittern?

von SID 11.07.2024 • 15:02 Uhr Der Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will sein Olympia-Aufgebot voraussichtlich am Wochenende bekannt geben - und muss dabei ein Viertel des Kaders streichen.

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert wird seinen finalen Kader für die Olympischen Spiele wohl bereits am kommenden Wochenende benennen.

„Ich weiß nicht, ob wir vor oder nach dem Spiel streichen werden. Wir wollen mit zwölf Spielern in die nächste Phase in Berlin gehen“, sagte der Kanadier vor dem Testspiel gegen die Niederlande am Samstag (19.30 Uhr/MagentaTV) in Hamburg. Derzeit umfasst Herberts vorläufiges Aufgebot 16 Spieler, dies sind die zwölf Weltmeister von Manila sowie Oscar da Silva, Louis Olinde, Leon Kratzer und Nick Weiler-Babb. Vier Spieler muss Herbert noch streichen.

Wemby und Co. warten auf DBB-Team um Schröder

Nach der Partie an der Alster geht es für die Nationalmannschaft weiter in die Hauptstadt, wo am kommenden Freitag (20.00 Uhr/MagentaTV) der vierte Olympia-Test gegen Japan ansteht. Angeführt wie das Team von Kapitän Dennis Schröder.

In den bisherigen Tests gegen Olympia-Gastgeber Frankreich haben die Deutschen jeweils einen Sieg und eine Niederlage zu verzeichnen. Nach dem Spiel in Berlin in der kommenden Woche geht es am 22. Juli in London bei der Generalprobe gegen den Gold-Favoriten USA.

