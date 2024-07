Herbert über Olympia-Kader: "Könnte nächste Woche passieren"

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will möglicherweise bereits in der kommenden Woche seinen finalen Olympia-Kader benennen. "Es könnte nächste Woche passieren. Ich bin noch nicht sicher. Das hängt von Verletzungen und verschiedenen Situationen ab", sagte der Kanadier am Mittwoch bei einem Medientraining der Nationalmannschaft in München.

Aktuell bereitet sich die Nationalmannschaft an der Isar auf die Sommerspiele in Paris und Lille (26. Juli bis 11. August) vor. In Herberts vorläufigem 16er-Kader stehen die zwölf Weltmeister von Manila sowie Oscar da Silva, Louis Olinde, Leon Kratzer und Nick Weiler-Babb. Vier Spieler muss er noch streichen. Am Samstag (16.00 Uhr) steht in Köln der erste Test gegen Frankreich an, zwei Tage später steigt das "Rückspiel" in Montpellier.