Olympia: Hitze-Hammer in Paris – Wettkämpfe trotz 36 Grad!

Bis zu 36 Grad: Auf Sportler und Fans wartet am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Paris eine enorme Hitze. Verschiebungen von Wettkämpfen sind nach Angaben der Organisatoren aber nicht geplant. Die erste Hitzewelle der Saison hatte den Süden Frankreichs schon am Montag mit Temperaturen von bis zu 40 Grad erreicht, am Dienstag werden in Paris „Höchstwerte von 34 bis 36 Grad erwartet“, teilte der staatliche Wetterdienst Meteo France mit. Die Phase werde „von relativ kurzer Dauer, aber besonders intensiv“ sein.