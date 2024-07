Hockey-Weltmeister optimistisch: "Wollen Goldmedaille holen"

Die deutschen Hockey-Weltmeister gehen mit dem Maximalziel in die Olympischen Spiele. "Wir als Mannschaft wollen die Goldmedaille holen", sagte Kapitän Mats Grambusch in einer Medienrunde vor Beginn der Wettbewerbe in Paris: "Das sagen wir vor jedem Turnier. Das ist nach wie vor so und da sehen wir auch unsere Leistung."

Bundestrainer Andre Henning, der mit dem Team Anfang 2023 überraschend den WM-Titel geholt hatte, wollte seinem Schützling dabei nicht widersprechen - das Ziel komme aus der Mannschaft, betonte der 40-Jährige. "Bei unseren Gesprächen geht es eher darum, was wir konkret dafür tun müssen", sagte Henning vor dem Auftakt der Auswahl des Deutschen Hockeybundes (DHB) gegen Gastgeber Frankreich am Samstag. "Es gibt in diesem kurzen, engen Turnier mit bestenfalls acht Spielen in zwölf Tagen viele Schlüsselmomente, sodass wir in keinem Spiel lockerlassen können."