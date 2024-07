Hrubesch deutet Abschied vom Fußball für 2025 an

Horst Hrubesch hat ein Ende seiner Arbeit im Fußball für das kommende Jahr angedeutet. „Ich muss auch irgendwann mal anerkennen, dass ich nicht mehr 25, 30 oder 50 bin, sondern dass es langsam auf die 75 geht, vielmehr auf die 74 für mich“, sagte der Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen am Dienstag in Düsseldorf.

Er wolle nach seiner Rückkehr "ganz normal weiter auch meine Frauen beim HSV machen, die mir noch ein bisschen am Herzen liegen", sagte Hrubesch, der in Hamburg als Nachwuchsdirektor angestellt ist: "Dazu mache ich diese Geschichte in der Nachwuchsarbeit noch, auf jeden Fall bis nächstes Jahr." Wenn er dann altersmäßig "noch eine Zahl geklettert" sei, werde es "langsam in die Richtung gehen, dass die ganze Geschichte doch mal zu Ende geht".

Hrubesch: „Langsam Zeit, um kürzerzutreten“

Die DFB-Frauen müssen in den verbleibenden EM-Qualifikationsspielen am Freitag (18.15 Uhr) in Reykjavik gegen Island und vier Tage später gegen Österreich (16. Juli, 19.00 Uhr) ran. Bei der zweiten Partie in Hannover soll Hrubesch offiziell vom DFB verabschiedet werden. Im Anschluss stehen noch die Olympischen Spiele unter Hrubeschs Regie an, deutsche Gruppengegner sind die USA, Australien und Sambia.