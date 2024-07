Olympia: Wer steht im Tor? Hrubesch hält Entscheidung geheim

Intern ist die Entscheidung seit einer Woche bekannt. Öffentlich will Bundestrainer Horst Hrubesch aber noch nicht verraten, wer bei Olympia im Tor der deutschen Frauen-Nationalmannschaft steht.

Einen Tag vor dem Olympia-Auftakt gegen Australien (Do., ab 19 Uhr im Liveticker) hat Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch die Torwart-Frage öffentlich weiter offen gelassen, intern ist die Entscheidung aber seit einer Woche bekannt. „Meine Spielerinnen wissen Bescheid und die Aufstellung gibt es dann morgen“, sagte Hrubesch auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Marseille.