Olympia: Imoudu nach Herzschlag-Finale im 100m Brust-Finale!

Am Ende des ersten Finalabends erreicht der Schwimm-Europameister doch noch das Finale über 100 m Brust.

Erst im Nachsitzen hat sich Europameister Melvin Imoudu bei den Olympischen Spielen in Paris für das Finale über 100 m Brust qualifiziert. Der deutsche Rekordhalter setzte sich zum Abschluss des ersten Finalabends in der La Defense Arena im Ausschwimmen gegen den Italiener Ludovico Viberti in 59,69 Sekunden durch.