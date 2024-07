Männlicher Olympia-Star darf Rock tragen: "Gibt keinen Mann und keine Frau mehr in der Mode"

Sasha Zhoya wird bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris einen Rock tragen.

Fußball-Ikone David Beckham hat es vorgemacht, Hollywood-Star Brad Pitt ist bereits damit aufgefallen - und nun will auch ein französischer Leichtathlet die große Bühne für ein modisches Statement nutzen. Sasha Zhoya wird bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris am Freitag einen Rock tragen.