Olympia: Ingebrigtsen-Brüder singen Norwegens Hymne für Paris 2024

Das Lied heißt "Niemand macht es besser", das Trio nennt sich "The IngebritZ".

"Wir wollen, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass dies etwas bedeutet, nicht unbedingt das Lied, sondern das, worum es geht", sagte Lauf-Star Jakob Ingebrigtsen: "Und dass wir alle gemeinsam das tun, was wichtig ist. Und das ist, unser Land zu repräsentieren."

Aufnahme in den Schweizer Bergen

In der malerischen Kulisse der Schweizer Berge im Trainingslager von St. Moritz haben die Brüder Jakob, Henrik und Filip das Video für ihren Song aufgenommen. Jakob Ingebrigtsen peilt in Paris das Gold-Double über 1500 und 5000 m an. Über die längere Distanz ist der 23-Jährige amtierender Weltmeister, über 1500 m Olympiasieger von Tokio. Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften reichte es hier für ihn aber "nur" zu Silber.