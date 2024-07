Olympia: Rekordzahl an NBA- und WNBA-Stars im Basketballturnier

Auch in den deutschen Mannschaften sind reihenweise Spielerinnen und Spieler aus Nordamerika dabei.

Auch in den deutschen Mannschaften sind reihenweise Spielerinnen und Spieler aus Nordamerika dabei.

Nordamerikanische Spieler in deutschen Mannschaften

Auch in den deutschen Mannschaften sind reihenweise Spielerinnen und Spieler aus Nordamerika dabei. Im Kader des Weltmeisters stehen in Kapitän Dennis Schröder (Brooklyn Nets), Franz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic) sowie Daniel Theis (New Orleans Pelicans) vier aktuelle NBA-Profis. Isaac Bonga spielte einst für die Los Angeles Lakers, Washington Wizards und Toronto Raptors.