IOC-Präsident Bach beschwört Kraft der olympischen Bewegung

IOC-Präsident Thomas Bach hat bei der Eröffnungsfeier der 142. Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees im Privatmuseum der Stiftung Louis Vuitton die einende Kraft des Sports beschworen. Im Beisein des französischen Staatsoberhauptes Emmanuel Macron zeichnete Bach in Paris ein Bild vom IOC als Institution gegen „verstörende Trends“ einer aufkommenden neuen Weltordnung, in der „Kooperation und Kompromiss leider als abfällige Begriffe“ gelten würden.

Bei der Session am Dienstag und Mittwoch stehen vor der Eröffnung der Sommerspiele von Paris am Freitag im „Grand Amphitheatre“ im Palais des Congres mindestens drei wegweisende Entscheidungen auf dem Programm, zwei davon sollten Formsache sein. Am Dienstag wird Saudi-Arabien den Zuschlag für die Ausrichtung Olympischer E-Sport-Games bekommen, am Mittwoch sollen die Winterspiele 2034 nach Salt Lake City vergeben werden.