Olympia: Bach vertraut trotz Anschlägen auf Sicherheit in Paris

Der Olympia-Chef hat trotz der Anschläge auf das Streckennetz der französischen Bahn keine "Bedenken" vor der Eröffnung der Sommerspiele in Paris.

Der Olympia-Chef hat trotz der Anschläge auf das Streckennetz der französischen Bahn keine "Bedenken" vor der Eröffnung der Sommerspiele in Paris.

IOC-Präsident Thomas Bach hat trotz der Anschläge auf das französische Bahnstreckennetz am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris keine „Bedenken“. Im Olympischen Dorf sagte Bach wenige Stunden vor Beginn der Zeremonie: „Wir haben volles Vertrauen in die französischen Behörden.“ Die würden „von 180 anderen Geheimdiensten auf der ganzen Welt unterstützt“, fügte Bach hinzu.