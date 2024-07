Olympia-Aus nach USA-Dämpfer: Hrubesch reagiert gelassen

Droht das Aus gegen Sambia?

Bei einer weiteren Niederlage gegen Sambia am Mittwoch (19.00 Uhr) droht allerdings das Aus. Doch Panik lässt der erfahrene Coach nicht im Ansatz aufkommen, bereits ein Remis würde schließlich reichen. „Es werden viele Weltmeister, die haben auch nicht alle Spiele gewonnen und sind anschließend doch Weltmeister geworden. Also für mich geht es eigentlich darum, dass wir Schritt für Schritt weiterkommen in der Form. Wir haben ja keine Mannschaft, die alles in Grund und Boden spielt. Wir müssen für jeden Sieg hart arbeiten, das machen wir.“