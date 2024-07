Olympia: Mascha Ballhaus kämpft um Judo-Bronze nach Viertelfinal-Drama

Mascha Ballhaus hat beim olympischen Judo-Turnier in Paris das Halbfinale in der Klasse bis 52 kg unglücklich verpasst, besitzt aber noch die Chance auf die Bronzemedaille. Die WM-Dritte aus Hamburg unterlag im Viertelfinale der usbekischen Vize-Weltmeisterin Diyora Keldiyorova nach ihrer dritten Verwarnung. In ihrem Duell hatten beide Kämpferinnen keine Wertung erzielen können, sich aber jeweils zwei Gelbe Karten eingehandelt. 58 Sekunden vor Schluss kassierte Ballhaus wegen Inaktivität die dritte - kopfschüttelnd quittierte die 24-Jährige das damit folgende sofortige Kampfende.