Olympia: Deutsche Judoka weiter ohne Medaille in Paris

von SID 29.07.2024 • 13:57 Uhr Auch am dritten Wettkampftag in Paris wartet der DJB auf eine Medaille. Die große Hoffnungsträgerin aber kommt erst noch.

Die Athleten des Deutschen Judo-Bundes (DJB) sind bei den Olympischen Spielen in Paris weiter ohne Medaille. Am Montag schieden Igor Wandtke (Klasse bis 73 kg) und Pauline Starke (beide Hannover/bis 57 kg) in der Champ-de-Mars Arena jeweils bereits in der zweiten Runde aus. Der WM-Fünfte Wandtke verlor gegen den Kanadier Arthur Margelidon in einem ausgeglichenen Kampf aufgrund der dritten Bestrafung. Starke musste sich der zweimaligen WM-Dritten Enkhriilen Lkhagvatogoo aus der Mongolei geschlagen geben, wie ihr Vereinskollege Wandtke schied auch sie wegen der dritten Strafe aus.

Enttäuschung bei den Athleten

"Es ist halt eine Enttäuschung, man braucht auch etwas Glück. Ich hatte ein gutes Los, und dann fehlte am Ende das Quäntchen Glück", sagte Wandtke. Die 26 Jahre alte Sportsoldatin Starke resümierte enttäuscht: "Der Kampf war eigentlich auf meiner Seite. Aber dann hat sie ihre Strategie geändert, und ich fand keine Lösung mehr dafür, keine Antwort."

Weitere Niederlagen für das DJB-Team

Katharina Menz war in der Klasse bis 48 kg am Samstag in Paris bereits an ihrer Auftaktgegnerin gescheitert. Mascha Ballhaus (bis 52 kg) verpasste am Sonntag das kleine Finale um Bronze.

Hoffnungsträgerin Anna-Maria Wagner