Olympia: Funk greift nach nächstem Gold

Slalom-Kanutin Ricarda Funk fährt bei den Olympischen Spielen um die zweite Goldmedaille ihrer Karriere. Die Olympiasiegerin von Tokio legte im Halbfinale des Kajak-Wettbewerbs die Bestzeit im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne hin und erreichte dank ihres überzeugenden Auftritts sicher den Endlauf am Sonntagnachmittag (17.45 Uhr). Vor drei Jahren hatte Funk die erste Goldmedaille für die deutsche Olympia-Mannschaft in Tokio gewonnen. Im Vorlauf der Sommerspiele von Paris war die 32-Jährige am Samstag noch Rang sechs gefahren.