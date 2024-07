Olympia: Ricarda Funk und Sideris Tasiadis im Halbfinale!

Die Männer und Frauen hatten am Samstag jeweils zwei Läufe absolviert, der bessere wurde gewertet. Funk, die vor drei Jahren die erste Goldmedaille für die deutsche Olympia-Mannschaft in Tokio gewonnen hatte, muss sich am Sonntag (15.30 Uhr) im Halbfinale aber noch etwas steigern, im Anschluss findet der Endlauf (17.45 Uhr) statt. Tasiadis ist am Montag wieder gefordert.