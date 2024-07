Olympia: Elena Lilik im Canadier-Finale – Medaillenhoffnung lebt!

Ex-Weltmeisterin Elena Lilik hat das Canadier-Finale bei den Olympischen Spielen erreicht. Die Slalomkanutin landete im Halbfinale im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne trotz eines großen Fehlers an Tor sieben auf dem siebten Platz und fährt damit bei ihrem Olympia-Debüt am Mittwochnachmittag (17.25 Uhr) um die Medaillen.

Topfavoritin Jessica Fox

Topfavoritin für den Endlauf ist die Australierin Jessica Fox, die am Sonntag im Kajak-Wettbewerb die Goldmedaille gewann. In Tokio hatte sie bereits Canadier-Gold geholt.

Am Donnerstag folgt der Wettkampf im Kajak-Einer mit Noah Hegge, dazu stehen noch die Entscheidungen in der neuen olympischen Disziplin Kajak-Cross aus. Vor drei Jahren in Tokio hatten die deutschen Slalomkanuten in allen vier Wettbewerben jeweils eine Medaille gewonnen.