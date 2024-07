Olympia: Elena Lilik und Noah Hegge im Halbfinale – Spannung pur!

Die frühere Kanuslalom-Weltmeisterin Elena Lilik hat sich souverän für das Halbfinale bei den Olympischen Spielen qualifiziert. Der 25-Jährigen gelang im Vorlauf am Dienstag der Sprung unter die besten 18 Canadier-Fahrerinnen ohne Probleme. Im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne qualifizierte sich auch Kajak-Spezialist Noah Hegge für die Vorschlussrunde am Finaltag.

Spannende Wettkämpfe am Dienstag

Die Männer und Frauen absolvierten am Dienstag jeweils zwei Läufe, der bessere wurde gewertet. Lilik, die 2021 WM-Gold im Canadier-Einer gewann, ist am Mittwoch in ihrem Halbfinale gefordert, der Endlauf findet im Anschluss statt. Hegge ist einen Tag später am Start.