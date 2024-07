Olympia: Tasiadis im Slalom-Finale – Medaillenhoffnung für Deutschland

Erfolgreiche Olympia-Vergangenheit

Tasiadis hatte bei den Sommerspielen in London 2012 die Silbermedaille gewonnen, 2021 in Tokio holte er Bronze. In Paris ist der 34-Jährige zum vierten Mal bei Olympia am Start, er gilt als einer der Medaillenkandidaten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV). Am Sonntag hatte Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk im Kajak lange auf Medaillenkurs gelegen, kurz vor dem Ziel verpasste sie aber ein Tor und landete auf Platz elf.