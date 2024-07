Karabatic über DHB-Männer: "Sie können jeden schlagen"

Auch im deutschen Lager nährte das überzeugende 35:30 (15:19) gegen den Olympiasieger und Rekordweltmeister die Hoffnung auf eine Medaille bei den in zwei Wochen startenden Sommerspielen. "Das zeigt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen", sagte Torhüter David Späth. Der Shootingstar der Rhein-Neckar Löwen hatte in Dortmund ebenso überzeugt wie Andreas Wolff oder Youngster Marko Grgic.

Der stets kritische Bundestrainer Alfred Gislason sah ebenfalls viel Positives im konstanten Spiel seines Teams, verwies aber auch darauf, dass Frankreich in Dika Mem oder Nedim Remili zwei absolute Ausnahmekönner in der Westfalenhalle fehlten. "Ich war insgesamt mit der Leistung sehr zufrieden. Ich will das Ergebnis aber nicht überbewerten", sagte der Isländer.

Fans rühren Karabatic

Für die deutschen Spieler steht vor den beiden abschließenden Tests gegen Ungarn (19. Juli/17.15 Uhr) und Vorrundengegner Japan (21. Juli/17.30 Uhr/beide SPORT1) nun eine kurze Pause an. Erst am Donnerstag kommen die 17 Olympia-Fahrer in Ludwigsburg wieder zusammen. Während Kapitän Johannes Golla sich auf seine Kinder und Späth auf Familie und Freunde freute, will auch Gislason vor der Abreise nach Frankreich noch einmal abschalten. „Ich werde ein bisschen Fahrrad fahren und die drei Tage genießen.“