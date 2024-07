Olympia: Abschiedstour! Kerber-Match terminiert

Angelique Kerber startet auf dem Court Philippe Chatrier in ihr letztes Tennisturnier. Die Auftaktpartie der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin aus Kiel gegen die Japanerin Naomi Osaka beim olympischen Tennisturnier in Roland Garros wurde für Samstag auf dem größten Platz der French-Open-Anlage angesetzt. 15.000 Menschen finden hier Platz.

Kerber (36) hatte am Donnerstag das Ende ihrer erfolgreichen Karriere angekündigt, in der sie drei Grand-Slam-Titel gewonnen und Platz eins der Weltrangliste erobert hatte. In Paris ist sie gemeinsam mit Siegemund auch im Doppel am Start.