Olympia: Helen Kevric im Mehrkampf-Finale – Triumph in Paris!

Bis in die Abendstunden hatte sie warten müssen, nun steht fest: Helen Kevric hat es geschafft. Die 16-jährige Kunstturnerin aus Stuttgart hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris für das Mehrkampf-Finale qualifiziert. Mit einer Gesamtwertung von 53,865 Punkten wird sie auf jeden Fall unter den besten 24 Athletinnen landen - wenngleich eine Qualifikationsrunde der Konkurrenz am Sonntagabend noch aussteht. Die Entscheidung im Mehrkampf wird am kommenden Donnerstag ausgetragen.