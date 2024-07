Olympia: Deutsche Fechter hoffen auf Überraschung im Grand Palais

Die großen Zeiten des deutschen Fechtens sind längst vorüber, in Paris ist das kleinste Aufgebot seit 68 Jahren dabei - und dennoch rechnet sich das deutsche Mini-Team bei den Olympischen Wettkämpfen im edlen Ambiente des Grand Palais etwas aus. „Das olympische Turnier ist offen wie noch nie. Von den Top 16 kann das jeder gewinnen“, sagte Matyas Szabo (Dormagen) der Rheinischen Post mit Blick auf den Säbel-Wettkampf am Samstag.

Nur zwei Einzelstarter

Hoffnung auf Medaillen

Dennoch besteht die leise Hoffnung, dass der DFeB nicht zum dritten Mal in Folge mit leeren Händen von Sommerspielen die Heimreise antreten muss. Beide deutschen Starter hätten bereits bewiesen, "dass sie Weltcups gewinnen können", sagte Kirch: "Ich will den beiden aber nicht den schweren Rucksack aufsetzen. Medaillenchancen haben beide bestimmt, Favoriten sind aber andere."

Starke Konkurrenz

Der Ungar Aron Szilagyi etwa, der zuletzt dreimal in Folge Gold gewann. Aber Szabo weiß, wie sich Siege in Frankreich anfühlen. Beim Grand Prix in Orleans im Dezember triumphierte die deutsche Säbel-Hoffnung. "Klar", antwortete der 32-Jährige auf die Frage, ob auch er Gold holen könne. "Wenn ich in Paris eine Medaille gewinne, werde ich die ganze Nacht feiern und ziemlich sicher mit dem Leistungssport aufhören."