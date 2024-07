Olympia: Kracher-Duell für Deutschen fix

Der Weltranglisten-70. aus Furtwangen setzte sich am Montag in der zweiten Runde gegen den Italiener Matteo Arnaldi 3:6, 6:2, 6:1 durch. Koepfer hatte bereits am Sonntagabend einen Krimi gewonnen, als er in seinem Auftaktmatch den früheren Weltranglistendritten Milos Raonic aus Kanada 6:7, 7:6, 7:6 niedergerungen hatte.