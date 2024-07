Olympia: Krawietz/Pütz im Tennis-Viertelfinale – Medaillentraum lebt!

von SID 30.07.2024 • 18:24 Uhr Das Doppel hat bei Olympia in Paris das Viertelfinale erreicht.

Kevin Krawietz und Tim Pütz träumen bei den Olympischen Spielen immer mehr von einer Medaille: Das Tennis-Doppel aus Coburg und Frankfurt am Main steht im Viertelfinale von Paris. Krawietz/Pütz setzten sich am Dienstag in der Runde der letzten 16 vor stimmungsvoller Kulisse gegen die französischen Lokalmatadoren Gael Monfils/Edouard Roger-Vasselin ganz souverän 6:3, 6:1 durch.

Konzentrierte Leistung trotz Trickschlägen

Das eingespielte Doppel des deutschen Davis-Cup-Teams bestach auf Platz sechs der Anlage der French Open mit einer sehr konzentrierten Leistung und ließ sich auch von den Trickschlägen von Publikumsliebling Monfils nicht aus dem Konzept bringen. Krawietz, der in Roland Garros zweimal triumphieren konnte, und Pütz hatten in der Vorbereitung in Hamburg auf Sand ihren Titel erfolgreich verteidigt - und schaffen es in Paris, an ihren Erfolg anzuknüpfen.

Weitere Erfolge für deutsche Spieler

Kurz nach Krawietz und Pütz machten auch Jan-Lennard Struff (Warstein) und Dominik Koepfer (Furtwangen) den Viertelfinal-Einzug perfekt durch ein 6:2, 6:2 gegen Nuno Borges/Francisco Cabral (Portugal). Gegen Cabral hatte Struff schon in der ersten Einzel-Runde mit dem gleichen Ergebnis gewonnen.

Gesundheitliche Probleme bei Struff