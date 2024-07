Olympia: Mieke Kröger verpasst Medaille im verregneten Einzelzeitfahren

Tokio-Olympiasiegerin Mieke Kröger hat in der ersten Radsport-Entscheidung der Olympischen Sommerspiele von Paris trotz einer guten Leistung eine Überraschung verpasst. Im verregneten Einzelzeitfahren an der Seine kam die 31-Jährige am Samstag beim ungefährdeten Triumph der überragenden Australierin Grace Brown auf den 13. Platz.