Olympia: DFB-Frauen starten optimistisch ins Fußball-Turnier

Die Fußballerinnen rechnen sich in Frankreich einiges aus. Die Medaillenjagd beginnt gegen Australien.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet optimistisch in das olympische Fußball-Turnier. „Es ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, etwas zu holen“, sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer vor dem Auftaktspiel gegen Australien (19 Uhr) im FAZ -Interview.

„Sicher ist: Wir müssen definitiv 100 Prozent unseres Leistungsvermögens ausschöpfen und in jeder Situation ans Limit gehen. Und das haben unsere Spielerinnen verstanden“, sagte Künzer.

Schwerer Schlag durch Ausfall von Lena Oberdorf

Der Ausfall von Starspielerin Lena Oberdorf (Knieverletzung) sei aber ein "schwerer Schlag" für das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch. Dennoch: "Vor allem werden wir nun auch für sie um eine Medaille kämpfen." 2016 in Rio hatten Stürmerin Alexandra Popp und Co. Olympia-Gold gewonnen, seitdem gelang den DFB-Frauen kein Turniersieg mehr. Bei der WM war im vergangenen Jahr gar in der Vorrunde Schluss.