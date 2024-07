LeBron James vor Duell mit Deutschland: "Viel zu verbessern"

Die US-Basketballer kommen allmählich in Form. LeBron James sieht aber noch viel Luft nach oben - am Montag wartet die Generalprobe gegen Deutschland.

Superstar LeBron James sieht die US-Basketballer in Vorbereitung auf die Sommerspiele in Paris auf einem guten Weg, vor der Olympia-Generalprobe gegen Deutschland sei das Potenzial aber noch lange nicht ausgeschöpft. „Wir haben noch so viel Raum, um uns zu verbessern“, sagte James nach dem 105:79 im Länderspiel gegen Serbien in Abu Dhabi. „Wir wollen uns immer weiter steigern und die Chancen nicht vergeuden.“

In der NBA sind James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Curry (Golden State Warriors) oder Joel Embiid (Philadelphia 76ers) unumstrittene Superstars ihrer Teams - in Frankreich müssen sie auf dem Feld zusammen harmonieren. Dass dies gelingt, daran gibt es wenig Zweifel.

Die Vereinigten Staaten sind der große Favorit auf Gold, in Paris könnten sie sich zum fünften Mal in Folge zum Olympiasieger krönen - insgesamt winkt gar der 17. Triumph auf der größten Sportbühne. Letzte Härtetests stehen nun in London an. Zunächst trifft Kerrs Team am Samstag auf den Südsudan, am Montag (21.00 Uhr MESZ) folgt dann das Duell mit Weltmeister Deutschland um Kapitän Dennis Schröder.