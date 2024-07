Olympia-Prognose: So viel Gold holt Deutschland in Paris

Laut der französischen Sportageszeitung gelingen dem Team D zwei Olympiasiege mehr als in Tokio.

Das deutsche Olympia-Team holt nach Meinung der französischen Sporttageszeitung L‘Equipe bei den am Freitag beginnenden Sommerspielen in Paris zwei Goldmedaillen mehr als in Tokio, allerdings eine Medaille weniger als vor drei Jahren.