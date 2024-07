Olympia: Nadal scheitert im Doppel – Karriereende in Sicht?

Ungewisse Zukunft

Letzter Kraftakt in Paris

Für Paris hatte Nadal noch einmal die letzten Kräfte mobilisiert. Nach seinem Erstrundenaus im Mai bei den French Open gegen Alexander Zverev pausierte er, ließ Wimbledon sausen und brachte sich kurz vor der Abreise in die Olympiastadt im schwedischen Bastad in Form. Zu seiner dritten Medaille nach Einzelgold in Peking 2008 und Doppelgold in Rio 2016 reichte es aber nicht mehr.