Lückenkemper träumt vom Olympia-Finale: "Alles möglich"

Olympia 2024: Lückenkemper unter 11 Sekunden?

Mit ihrer Saisonbestleistung von 11,04 Sekunden liegt Lückenkemper rund eine Woche vor dem Start der Spiele in Paris in der Welt auf Platz 40, bisher konnte sich die Athletin vom SCC Berlin ihren Traum vom Einzug in ein Finale bei Olympia oder einer WM nicht erfüllen. Die Bestzeit der Europameisterin von 2022 steht bei 10,95 Sekunden, gelaufen bei der WM 2017 in London.

WM-Kritik überzogen?

Die Kritik an der deutschen Leichtathletik - erstmals in der Geschichte blieb ein DLV-Team im Vorjahr bei der WM in Budapest ohne eine Medaille - hält Lückenkemper für überzogen. "Ich glaube, dass wir vieles zu negativ sehen. Das ist nichts Neues. Gerade in den Sportmedien wird gerne mal draufgehauen, das bleibt in den Köpfen der Leute hängen", sagte sie: "Ja, die deutsche Leichtathletik steht aktuell nicht ganz so gut da, und ja, es muss sich etwas verändern. Aber seit wann sind Veränderungen etwas, das im Vorbeigehen passiert? So funktionieren weder der Sport noch die Welt. Als Außenstehender ist es leicht zu sagen: Streng dich mehr an, lauf einfach schneller, spring oder wirf einfach weiter. Aber auf dem Level, auf dem wir das betreiben, ist das nicht so einfach - und das wird oftmals nicht richtig wertgeschätzt."