Macron verspricht im olympischen Dorf: "Wir sind bereit"

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat bei einem Besuch des olympischen Dorfes in Paris den Stand der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele gelobt. „Wir sind bereit und werden es auch während der gesamten Spiele sein“, sagte Macron am Montag, vier Tage vor der Eröffnungsfeier des Mega-Events auf der Seine.

"Wir arbeiten nun seit mehr als vier Jahren an diesen Spielen, und wir stehen nun am Anfang einer entscheidenden Woche mit der Eröffnungsfeier am Freitag, 100 Jahre nach den letzten Spielen in Paris", fügte Macron hinzu. "Die immense Arbeit" habe "das Land grundlegend verändert", vor allem die Region Seine-Saint-Denis, in der sich das olympische Dorf befindet.