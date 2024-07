Olympia: Gold! Schwimmstar lässt Fans ausflippen

Was für ein Auftritt! Der neue Schwimmstar Leon Marchand hat die erste französische Goldmedaille im olympischen Pool von Paris gewonnen.

Der fünfmalige Weltmeister setzte sich vor 17.000 begeisterten Zuschauern im Rugbystadion La Defense im Finale über 400 m Lagen in 4:02,95 Minuten vor Tomoyuki Matsushita (Japan) und dem US-Amerikaner Carson Foster durch.

Der 22-Jährige, der im vergangenen Jahr den letzten Einzelweltrekord des amerikanischen Rekord-Olympiasiegers Michael Phelps gebrochen hatte, hat bei den Sommerspielen in seiner Heimat noch weitere Medaillenchancen.

Olympia: Weitere Medaillenchancen und deutscher Rekord

Er startet noch über 200 m Brust, 200 m Schmetterling und 200 m Lagen. Olympiadebütant Cedric Büssing schlug nach 4:17,16 Minuten als Achter an. Der Jugend-Europameister aus Essen hatte bereits im Vorlauf in 4:11,52 den vierten deutschen Rekord des DSV-Teams in Paris aufgestellt.