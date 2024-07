Olympia: Bitteres Aus für Tatjana Maria und Tamara Korpatsch

Tatjana Maria hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris eine empfindliche Niederlage eingefangen. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau unterlag am Sonntag in ihrem Erstrundenmatch der Argentinierin Maria Carle mit 0:6, 0:6 und musste ihre Hoffnung auf ein starkes Abschneiden im Einzel aufgeben. Maria gratulierte ihrer zwölf Jahre jüngeren Gegnerin nach nur 61 Minuten Spielzeit. Auch Tamara Korpatsch ist direkt ausgeschieden. Die Hamburgerin unterlag der dominanten Chinesin Wang Xinyu 2:6, 1:6.

Hoffnung im Doppel

Am Samstag hatte in Angelique Kerber bereits eine deutsche Spielerin überzeugend die zweite Runde erreicht. Maria und Korpatsch bleibt an der Seine noch das gemeinsame Doppel. Dabei werden sie in der ersten Runde erneut Marias Kontrahentin Carle gegenüberstehen, die mit Nadia Podoroska an den Start geht.