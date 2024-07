Olympia: Lukas Märtens im 4. Finale – Sensation in Paris!

Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens hat sich bei den Sommerspielen in Paris für sein viertes Finale qualifiziert. Der 22-Jährige aus Magdeburg zog in der La Defense Arena auch auf seiner Nebenstrecke 200 m Rücken in 1:56,33 Minuten als Vierter in den Endlauf am Donnerstag ein. Im Vorlauf am Morgen hatte er sogar die zweitbeste Zeit verbucht.