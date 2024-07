Olympia: Deutsches Hockey-Team startet mit Tor-Feuerwerk gegen Frankreich

Das DHB-Team lässt in Paris im ersten Spiel keine Zweifel an seinen Gold-Ambitionen. Der Gastgeber Frankreich hat gegen Deutschland nicht den Hauch einer Chance.

Das DHB-Team lässt in Paris im ersten Spiel keine Zweifel an seinen Gold-Ambitionen. Der Gastgeber Frankreich hat gegen Deutschland nicht den Hauch einer Chance.

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben mit einem Offensivfeuerwerk ihre olympische Medaillenjagd eindrucksvoll eröffnet. Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning setzte sich in Paris zum Auftakt gegen Gastgeber Frankreich mit 8:2 (5:1) durch und ließ mit einer starken Leistung keinerlei Zweifel an ihrer Gold-Ambition.

Nächstes Duell gegen Spanien

Schon am Sonntag (17.00 Uhr) steht für Deutschland das nächste Duell mit Spanien an. Weitere Gegner im Kampf um das Viertelfinale sind in der Gruppe A Südafrika, Europameister Niederlande und Großbritannien. Vor dem Turnier hatte das DHB-Team das Maximalziel ausgegeben.

Blitzstart leitet deutschen Kantersieg ein

Von den Franzosen, die immer wieder von den eigenen Fans lautstark angefeuert wurden, war offensiv erst in der Schlussphase wieder etwas zu sehen. Die vierte und bislang letzte Goldmedaille hatte Deutschland 2012 in London gewonnen, es folgte Bronze 2016 in Rio. Nach einem vierten Platz 2021 in Tokio strebt das DHB-Team in Paris nun wieder den ganz großen Coup an.