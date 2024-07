Medien: Olympia-Aus für japanische Turnerin wegen Rauchens

Eine japanische Turnerin Shoko Miyata wird offenbar von den Olympischen Spielen in Paris nach Hause geschickt, weil sie gegen einen Verhaltenskodex verstoßen haben soll.

Die japanische Turnerin Shoko Miyata ist offenbar von den Olympischen Spielen in Paris nach Hause geschickt geworden, weil sie beim Rauchen erwischt wurde. Das berichteten lokale Medien am Freitag. Die 19-Jährige habe demnach gegen den Verhaltenskodex verstoßen. In Japan ist Rauchen erst ab 20 Jahren erlaubt.