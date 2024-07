Mihambo und Weber Kapitäne der deutschen Leichtathleten

von SID 29.07.2024 • 11:56 Uhr Malaika Mihambo und Julian Weber übernehmen in Paris Verantwortung.

Weitsprung-Star Malaika Mihambo und Speerwerfer Julian Weber führen die deutschen Leichtathleten bei den Olympischen Spielen in Paris als Team-Kapitäne an. Das Duo wurde von seinen Kolleginnen und Kollegen gewählt, die Entscheidung bei einer Mannschaftsbesprechung am Wochenende in Kienbaum verkündet. Die deutsche Leichtathletik ist in Paris mit 79 Athletinnen und Athleten vertreten.

"Entfaltet euer Potenzial. Olympische Spiele sind etwas Besonderes. Wir sind ein Team. Ich wünsche mir, dass wir uns alle gegenseitig anfeuern. Glaubt an euch und seid euer eigener Fan. Alles ist möglich", sagte Tokio-Olympiasiegerin Mihambo in einer Videobotschaft. Weber, Speerwurf-Europameister von 2022, ergänzte: "Für mich ist es eine große Ehre, Teamkapitän zu sein. Kommt immer gerne zu mir, wenn ihr Fragen habt. Lasst uns der Welt zeigen, was wir für Athleten sind. Paris wird eine Erinnerung für das ganze Leben."