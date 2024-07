Olympia: Nina Mittelham glänzt im Tischtennis – 4:0-Sieg in Runde 1

Mittelham ist in Paris an Position elf gesetzt. „Es ist schwer, sich zu konzentrieren“, sagte die 27-Jährige nach dem Matchball zum Lärm der Zuschauer in der Paris Arena: „Aber es macht so viel Spaß.“

Einzige Deutsche im Fraueneinzel

Nach dem Aus von Shan Xiaona, mit der sie gemeinsam in der Bundesliga für ttc Berlin spielt, ist Mittelham die einzige Deutsche im Fraueneinzel. Im Mixed war sie an der Seite von Qiu bereits zum Auftakt ausgeschieden. Qiu ist am Abend bereits in der zweiten Runde gegen Kirill Gerassimenko aus Kasachstan gefordert, Ovtcharov spielt erst am Dienstag oder Mittwoch wieder.