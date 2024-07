Olympia: Mountainbikerin Benz verpasst Top 10 – Ferrand Prevot triumphiert

Nach EM-Bronze zuletzt fährt die Freiburgerin in Paris nur hinterher. Eine Französin deklassiert das Feld, eine andere stürzt schwer.

Ungefährdeter Start-Ziel-Sieg

Die fünfmalige Weltmeisterin Ferrand Prevot fuhr in 1:26:02 Stunden unter Freudentränen ins Ziel und feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Sie wurde lautstark angefeuert von rund 13.000 euphorischen Zuschauern am Streckenrand des neu angelegten Highspeed-Kurses. Über sieben Runden a 4,4 km ging es rund um den Elancourt Hügel, mit 231 Metern der höchste Gipfel in der Region Paris.